Beschwerden über verspätete Briefe und Pakete: Das sagt die Deutsche Post

Plus Aus mehreren Orten im Landkreis Neu-Ulm gibt es Beschwerden über zum Teil wochenlang verspätete Briefe und Pakete. Ein Sprecher der Deutschen Post bezieht Stellung.

Weißenhorn, Bellenberg, Dietenheim, Pfaffenhofen, Buch, Senden, Roggenburg, Vöhringen. Die Liste der betroffenen Orte in der Region ist lang. Im Internet häufen sich seit Wochen Beschwerden über Probleme bei der Paket- und Postzustellung. Es komme zu Verspätungen von einer bis knapp zwei Wochen, heißt es in Kommentaren bei Facebook. Ein Nutzer aus Roggenburg berichtet gar von einer Verspätung von drei bis vier Wochen. Woran liegt das?