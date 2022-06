Betrugsmasche "Unbezahlte Rechnung" fordert immer mehr Opfer

Gauner geben sich per Messengerdienst als Angehörige aus und bitten um Geld. Sie haben damit erstaunlich oft Erfolg. Jetzt traf es einen Mann in Senden.

Obwohl die Betrugsmasche nun schon seit einigen Monaten kursiert, gelingt es Betrügern immer wieder, Menschen mit der Nachricht von der angeblich nicht bezahlten Rechnung übers Ohr zu hauen. So entstand heuer im Bereich des Polizeipräsidiums Kempten bereits ein Schaden von mehr als 162.000 Euro. Jetzt wurden wieder mehrere Fälle angezeigt. In einem war ein Mann aus Senden betroffen.

Am Dienstag erstattete ein 36-jähriger Mann Anzeige wegen eines Trickbetruges. Ein bislang unbekannter Täter hatte ihn über einen Messengerdienst angeschrieben und täuschte mit der üblichen Masche vor, die Tochter zu sein. Im weiteren Chat bat der Täter den Sendener, 2.314 Euro zu überweisen, damit eine Rechnung bezahlt werden könne. Der Mann überwies den Betrag. Da der Kontakt danach plötzlich abbrach, schwante ihm, dass er betrogen worden war. Er versuchte noch, die Überweisung zu stoppen. Ob sie rückgängig gemacht werden konnte, ist nach Angaben der Polizei bislang nicht bekannt.

Im Landkreis Neu-Ulm waren Betrüger 16 Mal erfolgreich

Im Landkreis Neu-Ulm registrierte die Polizei dieses Jahr 25 solcher Straftaten. In 16 Fällen waren sie erfolgreich. Es entstand ein Schaden von über 31.000 Euro. Im Landkreis Oberallgäu waren es 40 Fälle, bei denen die Betrüger ihr Glück versuchten, zwölf Mal hatten sie Erfolg: 33.000 Euro beträgt der Schaden. In Kaufbeuren wurden 14 Fälle gemeldet, 5 verliefen für die Betrüger erfolgreich. Hier erbeuteten sie mehr als 11.000 Euro. Im Zuständigkeitsbereich des gesamten Präsidiums registrierten die Beamtinnen und Beamte nahezu 200 Betrugsversuchen. In 69 Fällen, also rund einem Drittel, hatten die Gauner Erfolg. Dabei erbeuteten sie alleine in diesem Jahr bereits mehr als 162.000 Euro.

Polizei stellt Checkliste zusammen

Die Polizei hat eine kleine Checkliste zusammengestellt, mit der sich die Betrüger entlarven lassen:

"Fragen Sie sich bei Empfang von Nachrichten über einen Messengerdienst:

Meldet sich ein neuer, unbekannter Kontakt?

Gibt der Kontakt sich als Angehöriger aus?

Will er Geld von Ihnen?

Kann er angeblich nicht anrufen oder eine Sprachnachricht senden?

Wenn Sie alle Fragen mit „Ja“ beantworten können: Vorsicht – Betrug!" (AZ)