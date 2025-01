"Dein Kreuz gegen Hakenkreuze": Was über die nächtliche Banneraktion bekannt ist

So mancher im Landkreis Neu-Ulm, aber auch im benachbarten Kreis Biberach dürfte sich am Mittwochmorgen gewundert haben. Denn in mehreren Ort wurde an bestimmten Stellen ein Banner aufgehängt, das dort am Vortrag offensichtlich noch nicht zu finden war. „Dein Kreuz gegen Hakenkreuze“, war jeweils darauf zu lesen. Das erste „Kreuz“ entsprach einem Kreuzchen, wie man es bei einer Wahl macht. Unsere Redaktion hat zu jener Aktion eine anonyme E-Mail erhalten. Nicht jeder Grundstückseigentümer aber war davon begeistert.

