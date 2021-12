Biotonne, Gebühren, Entsorgungszentren: So will der Kreis künftig Müll entsorgen

Plus Das geplante Abfallkonzept bringt einige Neuerungen wie etwa die kreisweite Biotonne. Dabei sollen die Gebühren nur ein kleines bisschen ansteigen.

Wie teuer kommt es die Haushalte, wenn der Landkreis Neu-Ulm künftig die Müllentsorgung übernimmt? Bisher ist dafür jede einzelne Kommune zuständig. Doch das soll sich ändern. Dann müssten die Bürgerinnen und Bürger voraussichtlich mehr bezahlen. Dafür soll sich auch das Angebot ändern.