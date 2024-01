Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

"Blackfacing" bei den Sternsingern: Der Brauch, den niemand mehr braucht

Plus Noch immer stören sich manche daran, dass die Sternsinger nicht mehr schwarz geschminkt werden sollen. Dabei ist mittlerweile selbst die katholische Kirche dagegen.

Von Florian Lang

Thomas Römer ist die ständige Diskussion um die schwarze Schminke mittlerweile leid. "Beim Sternsingen bringen Kinder den christlichen Segen an die Haustüre und sie sammeln Spenden für notleidende Kinder", sagt der Sprecher des Kindermissionswerks 'Die Sternsinger'. Seit einigen Jahren hagelt es Kritik, wenn Kinder als die drei Könige am 6. Januar von Haus zu Haus ziehen, und eines davon mit schwarzer Schminke zu Balthasar vom afrikanischen Kontinent wird. Oder es hagelt Kritik, dass eben kein Kind geschminkt ist, was für manch Traditionalisten einen Kulturbruch darstellt. Im Landkreis Neu-Ulm wird jedoch gelassen mit dem Thema umgegangen.

Die schwarze Schminke erinnert an das rassistische "Blackfacing"

Das sogenannte "Blackfacing", an das die schwarze Schminke in den Gesichtern der Sternsinger erinnert, ist eine rassistische Unterhaltungsform, die in den "Minstrel Shows" des 18. und 19. Jahrhunderts in den USA ihren Ursprung hat. Dabei schminkten sich weiße Menschen, beispielsweise mit Schuhcreme, die Gesichter schwarz und die Lippen groß und rot, und karikierten schwarze Menschen in herabwürdigender Weise. Für eine solche Botschaft steht die Tradition bei den Sternsingern freilich nicht, vielmehr repräsentieren die Kinder die Kontinente Europa, Asien und Afrika, um zu zeigen, dass Gott für alle Menschen da ist.

