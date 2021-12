Blick von der Regierungsbank: So lief der Start ins neue Amt für Ekin Deligöz

Plus Die Bundestagsabgeordnete der Grünen im Wahlkreis Neu-Ulm spricht über ihre neue Rolle an der Seite der Bundesfamilienministerin und harte Koalitionsverhandlungen.

Eigentlich ist Ekin Deligöz keine, die sich den Mund verbieten lässt. Als Bundestagsabgeordnete ist sie es gewöhnt, ihre Stimme zu erheben. Doch in ihrer neuen Rolle darf sie nur sprechen, wenn sie gefragt wird: Seit Anfang Dezember ist sie Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Dort kann sie einiges bewegen, deshalb ist der neue Posten ein Traumjob für sie, wie die Wahlkreisabgeordnete der Grünen sagt. Eigentlich hat sie sich zwei Jahrzehnte lang als profilierte Familienpolitikerin darauf vorbereiten können. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt Ekin Deligöz, wie es ist, schweigend auf der Regierungsbank zu sitzen, wie sich die Koalitionsverhandlungen angefühlt haben, an denen sie beteiligt war, und wie es ist, bei der Nationalhymne nicht singen zu dürfen.