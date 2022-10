Braucht der Landkreis ein Gütesiegel "Made in Neu-Ulm"?

Produkte aus dem Kreis werden künftig auf einem Regionalmarkt präsentiert. Doch ob es auch eine Art regionales Gütesiegel dafür geben soll, ist noch umstritten.

Weil Liebe durch den Magen geht, können die Menschen demnächst ihre Zuneigung zum Landkreis auf besondere Weise testen: Im nächsten Frühjahr soll ein Regionalmarkt heimische Produkte präsentieren, die zwischen Iller, Donau, Biber und Osterbach hergestellt werden. Anlass dazu ist das 50-jährige Bestehen des Landkreises. Möglicherweise wird in naher Zukunft auch ein sogenanntes Regionallabel entwickelt. Das soll eine Art Gütesiegel für Produkte aus dem Landkreis sein. Ist das eine gute Idee? Da gehen die Ansichten bei Kreispolitikern allerdings auseinander.

Ein Regionalmarkt für Produkte aus dem Landkreis ist unstrittig

Den Anstoß dazu gaben jetzt die Kreistagsfraktionen von Junger Union und CSU. Sie wünschen sich einerseits einen Regionalmarkt. Er soll im Rahmen der sogenannten Nachhaltigkeitswoche im März 2023 steigen, die wiederum Teil der Veranstaltungsreihe zum Kreisjubiläum ist. Er könnte die "Vielfalt regionaler Produkte rund um die Themen Nachhaltigkeit, Landwirtschaft und Ernährung präsentieren", heißt es in ihrem entsprechenden Antrag an den Kreistag. Falls der Markt einschlägt, könne er alle zwei Jahre veranstaltet werden. Die Kreisverwaltung hat sich mit dem Thema auseinandersetzt und ein grundsätzliches "ist machbar" signalisiert, auch wenn die Planungszeit knapp bemessen sei. Der Kreisausschuss hat jetzt einhellig beschlossen, einen solchen Regionalmarkt auf den Weg zu bringen.

Kritiker halten Landkreislabel für einen Schnellschuss

Allerdings haben CSU und JU noch mehr vor. In ihrem Antrag machen sie sich auch für ein Regionallabel stark, "das für die Produkte aus dem Landkreis Neu-Ulm steht". Das wäre so etwas wie die Herkunftsbezeichnung "Made in Germany" in Klein, also "Made in Neu-Ulm" oder auf Schwäbisch: "G'macht in Neu-Ulm". Das wiederum stieß im Ausschuss auf Bedenken. So sprach der Grüne Franz Schmid von einem "Schnellschuss". Er hielt die ganze Idee für "unausgegoren". Es gebe mittlerweile so viele Labels, dass sich die Menschen gar nicht mehr auskennen. Wolfgang Schrapp meinte: "Ein Label braucht es nicht." Der Illertisser CSU-Bürgermeister Jürgen Eisen findet die Idee zwar grundsätzlich gut, denkt aber, der Umgriff sollte etwas weiter gefasst werden, denn jemand aus der Nachbarstadt Dietenheim komme nicht mehr in den Genuss des Siegels. Er warnte vor Kleinstaaterei. So ähnlich argumentierte Ansgar Batzner (FDP), dem eher ein weiterer regionaler Umgriff vorschwebte: "Wenn ein Imker seine Völker in Dietenheim stehen hat und den Honig dann in Vöhringen verpackt, gehört er eigentlich nicht mehr dazu."

Die CSU-Vertreterinnen und Vertreter wollten an der Idee jedoch festhalten und vom Landratsamt erstmal prüfen lassen, wie denn ein Konzept für ein solches Label überhaupt aussehen könnte. "Wir beschließen doch jetzt nur, erst mal nachzudenken", sagte Vize-Landrat Franz-Clemens Brechtel. Dem mochte sich der Ausschuss nicht verschließen und so erhielt die Kreisbehörde den Auftrag, sich Gedanken über die Ausgestaltung eines Landkreislabels zu machen. Wenn ein Konzept vorliegt, soll erneut diskutiert werden.

