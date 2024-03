Bus-Ärger im Kreis Neu-Ulm: Weitere Fahrplananpassung nach den Osterferien

Massive Beschweren hatte der Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember im Kreis Neu-Ulm zur Folge. Zum 8. April sollen nun erneut Anpassungen erfolgen.

Gut drei Monate ist der Fahrplanwechsel im Kreis Neu-Ulm nun her. 338 Beschwerden hatte es seither nach Angaben der Neu-Ulmer Kreisverwaltung insbesondere zum Schülerverkehr gegeben. Zwei Mal wurden in Januar bereits Anpassungen vorgenommen. Nach den Osterferien sollen jetzt weitere Änderungen greifen, wie das Neu-Ulmer Landratsamt am Freitag mitteilte.

In dieser Woche habe dazu eine Informationsveranstaltung im Landratsamt stattgefunden. Der zuständige Fachbereich habe dabei gemeinsam mit dem beauftragten externen Planungsbüro sowie Vertreterinnen und Vertretern der Schulen und Kommunen sowie interessierten Eltern die geplanten Änderungen vorgestellt und darüber diskutiert.

Bei den Beschweren handle es sich insbesondere um überfüllte Busse, fehlende Verbindungen, fehlende Informationen und kurzfristige Änderungen. Es sei versucht worden, möglichst viele Lösungen zu erarbeiten. So seien Fahrerinnen und Fahrer nochmal intensiv über geänderte Strecken und Linienführungen informiert worden, so dass es hier zu keinen Schwierigkeiten mehr kommen sollte, wie es heißt. Zudem sollen teilweise bereits größere Busse - Gelenkbusse statt Standardbusse - eingesetzt werden, um mehr Schülerinnen und Schüler gleichzeitig transportieren zu können.

Bei mehreren Linien, die vor allem die Orte Illertissen, Weißenhorn, Senden, Roggenburg, Pfaffenhofen und Vöhringen betreffen, sollen zum 8. April Abfahrtszeiten geändert werden. Sie sollen besser auf die Unterrichtszeiten angepasst sein. Die Veröffentlichung der geänderten Fahrpläne auf Landratsamt-Webseite im Internet folge noch unter Vorbehalt, weil sie derzeit zur Genehmigung bei der Regierung von Schwaben liegen.

Die Fahrplananpassung sei mit erheblichem Aufwand verbunden, nicht jeder Einzelfall könne gelöst werden. "Wir standen in den vergangenen Wochen in intensivem Austausch. Alle Beteiligten haben ihr Bestes gegeben, um den Fahrplan für die Schülerinnen und Schüler so gut wie nur möglich zu verbessern", wird Landrätin Eva Treu (CSU) in der Mitteilung der Kreisverwaltung zitiert. Auch nach dem 8. April will das Landratsamt genau beobachten, wie sich die Änderungen auswirken und wo eventuell eine erneute oder weitergehende Änderung notwendig sein wird. In Kürze soll es laut Kreisverwaltung auch die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung geben. (AZ)

