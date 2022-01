Landkreis Neu-Ulm

12:30 Uhr

Corona an Schulen und Kitas im Kreis Neu-Ulm: "Es nimmt an Fahrt auf"

Plus In der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm bei knapp 3000. Wie wirkt sich das auf den Schulunterricht und die Kitas aus?

Von Michael Kroha

Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete für den Landkreis Neu-Ulm am Freitag, 28. Januar, eine Corona-Inzidenz von 1210. Die Zahlen steigen permanent. Es sind so viele Infizierte wie noch nie. Eine Altersgruppe sticht im Kreisgebiet besonders hervor: die der Fünf- bis 14-Jährigen. Hier lag die Sieben-Tage-Inzidenz zum Ende der Woche bei 2983. Doch wie wirken sich die hohen Fallzahlen auf den Schulalltag aus? "Es nimmt an Fahrt auf", sagt Ansgar Batzner, Schulamtsdirektor und Leiter des Staatliches Schulamts Neu-Ulm. Was heißt das für den Präsenzunterricht?

