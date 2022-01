Corona-Bußgelder bescheren dem Landkreis Neu-Ulm ordentliche Einnahmen

Plus Wer sich nicht an die Pandemie-Auflagen hält und erwischt wird, muss zahlen. Viele Menschen tun das auch klaglos. Dabei kam 2021 einiges zusammen.

Natürlich war es keine gute Nachricht, dass die Kreiskliniken im vergangenen Jahr ein viel höheres Defizit eingefahren haben als gedacht. 2,6 Millionen Euro mussten zusätzlich aus der Kreiskasse lockergemacht werden. Woher nehmen? Unter anderem aus dem Topf für die Corona-Bußgelder. Der ist mittlerweile sehr gut gefüllt: Der Landkreis hat eine sechsstellige Summe von all jenen eingenommen, die sich nicht an die verhängten Maßnahmen hielten.