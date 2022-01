Landkreis Neu-Ulm

Corona im Kreis Neu-Ulm: Eine Rekord-Inzidenz von über 1000 und die Folgen

Plus Immer mehr Infizierte, immer mehr Menschen müssen in Quarantäne: Wie ist die Lage in den systemrelevanten Bereichen wie Polizei, Rettungsdienst und im Krankenhaus?

Von Michael Kroha

Vor zwei Wochen noch 349, vergangene Woche 585 - und jetzt eine Inzidenz von über 1000. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt rasant. Am Donnerstag, 27. Januar, vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 1136. Binnen der vergangenen sieben Tage kamen demnach im Kreis Neu-Ulm 1997 neue Fälle hinzu. Das Gesundheitsamt ist weiter überlastet und hat inzwischen reagiert: Nur noch in Gemeinschaftseinrichtungen werden Kontakte nachverfolgt. Die Zahl der Infizierten wird aber mutmaßlich weiter stark zunehmen, von "Durchseuchung" ist die Rede. Was bedeutet das für das Personal in sogenannten systemrelevanten Bereichen wie Polizei, Rettungsdienst und in den Kliniken? Ein Blick in den Landkreis sowie nach Ulm.

