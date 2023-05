CSU-Kreisverband Neu-Ulm: Thorsten Freudenberger bleibt Vorsitzender

Der Landtagskandidat steht weiter an der Spitze des Neu-Ulmer CSU-Kreisverbands. Einer seiner Stellvertreter wird neu ins Amt gewählt.

Thorsten Freudenberger betont es nochmal: Er sei gerne Landrat, aber irgendwann sei es an der Zeit, noch mal etwas Neues zu wagen. In diesem Zusammenhang dankte er bei der Kreisvertreterversammlung des CSU-Kreisverbands Neu-Ulm im Klostergasthof Roggenburg den Mitgliedern für die breite Unterstützung bei seiner Kandidatur für den bayerischen Landtag. Als Kreisvorsitzender wurde Freudenberger wiedergewählt. Als Gastredner erschien der frühere bayerische Kultusminister und jetzige Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle.

Freudenberger erinnerte an die vorige Kreisvertreterversammlung, die noch zu Pandemiezeiten im Vöhringer Sportpark stattgefunden hatte. Auch die Nominierung des Bundestagskandidaten wurde 2021 mit dem Neu-Ulmer Eisstadion in einer ungewöhnlichen Umgebung durchgeführt. Das Bedürfnis nach Diskussion in den unruhigen politischen Zeiten sei unübersehbar, so Freudenberger. Hierfür wolle die CSU auf die Menschen zugehen.

Markus Wöhrle ist einer von fünf Stellvertretern

Bei den anschließenden Wahlen setzten die Delegierten teilweise auf bewährte, andererseits auch auf neue Personalien. Freudenberger wurde nahezu einstimmig als Kreisvorsitzender bestätigt und mit Katrin Albsteiger, Claudia Schäfer-Rudolf, Michael Neher und Johann Deil können vier seiner fünf Stellvertreter ihrem Amt weiterhin nachgehen.

Neu in dieses Gremium wurde der Bucher Bürgermeister Markus Wöhrle gewählt, der auf Anhieb ein fulminantes Ergebnis erzielte. Als Schatzmeister wurde Ralph Manhalter bestätigt, die Posten von Schriftführer und Digitalbeauftragem gingen an Christin und Thomas Stepanski aus Vöhringen. Neben weiteren Wahlgängen für die Ämter der Beisitzer und Parteitagsdelegierten ehrte Freudenberger im Anschluss mit Ludwig Brauchle, Georg Deil, Peter Gluche, Reinhard Junginger, Ewald Ott, Gerhard Snehotta und Erich Spann langjährige Ortsvorsitzende und Kommunalpolitiker und lobte ihren unermüdlichen Einsatz. Erich Winkler und Herbert Pressl dankte der Vorsitzende für ihr Engagement als Fraktionsvorsitzender beziehungsweise Bezirksrat. (AZ)