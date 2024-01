Daniel Fürst beim Neujahrsempfang der SPD: Populismus schafft keine Lösungen

Ein bisschen Wahlkampf muss schon sein: Der Landratskandidat der SPD wendet sich beim Neujahrsempfang in Weißenhorn gegen spalterische Tendenzen.

Schon im vergangenen Jahr stand der Neujahrsempfang der SPD-Kreistagsfraktion im Zeichen eines heraufziehenden Wahlkampfes. Damals ging es um die noch in relativ weiter Ferne liegende Landtagswahl im Oktober. Der Unterbezirksvorsitzende Daniel Fürst, der um den Einzug ins Maximilianeum kämpfte, nutzte die kleine, traditionsreiche Bühne des Empfangs im Foyer des Weißenhorner Stadttheaters, um einiges über die Landespolitik loszuwerden. An diesem Dreikönigstag stimmte er wieder eine Wahlkampfrede an, denn diesmal bewirbt er sich um den Posten des Landrates - und der Entscheidungstermin liegt deutlich näher: Am 14. Januar werden die Wählerinnen und Wähler zur Urne gerufen. Eine Frau und vier Männer bewerben sich um das Amt, das Thorsten Freudenberger durch seinen Abgang freigemacht hat. Am Samstagvormittag waren zumindest zwei Kandidaten anwesend, Joachim Eisenkolb, der sein Glück auf dem Ticket der Freien Wähler versucht, und eben Daniel Fürst, der im Gegensatz zum Konkurrenten aus Elchingen ans Rednerpult treten konnte.

SPD-Kandidat: Deutschland steht besser da, als manche behaupten

Fürst hielt eine gemäßigte Wahlkampfrede, in der er unter anderem auf die gesellschaftlichen Verwerfungen einging, welche die Coronapandemie verursacht hatte: das Aufkommen der Querdenker-Bewegung und anderer antidemokratischer Stimmungen. Einige Menschen seien überzeugt, dass nur wenige Personen "über alles entscheiden". Das sei aber falsch, denn "in der Demokratie ist die Mehrheit wichtig, sie entscheidet, und nicht einzelne Personen." Er wandte sich in diesem Zusammenhang gegen spalterischen Populismus, denn der schaffe vieles, aber keine Lösungen. In Deutschland laufe zwar nicht alles rund, aber das Land stehe besser da, als von so manchen behauptet werde.

SPD will keine Kliniken im Landkreis Neu-Ulm schließen

Im Landkreis wolle er sich für den Ausbau der regenerativen Energien einsetzen. Ein wichtiger Schritt ist in seinen Augen, dass der Kreis nunmehr mit einem eigenen Unternehmen in das Geschäft mit den erneuerbaren Energien einsteigen und selber Strom produzieren will. Zudem müsse in Bildung investiert werden. Dabei erwähnte er den geplanten Neubau des Lessing-Gymnasiums, der nach rund zehn Jahren währender Diskussion endlich vorangebracht werden müsse. Nach bisherigen Schätzungen soll das Projekt rund 120 Millionen Euro kosten. Fürst will sich für eine gute Gesundheitsversorgung einsetzen, "ohne dass Kliniken schließen müssen".

Ein für seine Partei "unangenehmes Thema" sparte er nicht aus, die Asylpolitik. Es müsse dafür gesorgt werden, dass hierzulande nur diejenigen bleiben können, die tatsächlich schutzbedürftig seien. Wer das nicht sei, müsse in seine Heimat zurückkehren. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Ulrich Schäufele, ging auf den Wahlkampf ein, allerdings denkbar kurz. Ziel sei nicht das "Getöse", sondern das Wohl des Landkreises. Damit spielt er auf einen Slogan des AfD-Kandidaten Wolfgang Dröse an, der auf seinen Plakaten unter anderem verspricht: "Kein Getöse ohne Dröse".

Traditionell spricht beim SPD-Empfang auch der Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt. Er stellte die Arbeit der Ehrenamtlichen in den Mittelpunkt, denn die sei unersetzbar. Sie schaffe soziale Bindung und stärke die Solidarität in der Gesellschaft. Sie sei mit erheblichen Belastungen, zeitlichen wie sozialen Opfern verbunden. Doch "die meisten Helfer vermissen, dass ihnen für die Leistungen Respekt entgegengebracht wird." Deshalb bat er die Versammelten um Applaus für die Ehrenamtlichen - und der prasselte dann auch reichlich.

