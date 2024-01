Daniel Fürst (SPD) ist mit Rang drei bei der Landratswahl trotzdem zufrieden

Plus Für die Stichwahl um das Landratsamt hat es beim SPD-Kandidaten Daniel Fürst nicht gereicht. Er spricht von einem schönen Ergebnis für die Sozialdemokratie.

Der SPD-Politiker Daniel Fürst kann sich in der Landratswahl im Kreis Neu-Ulm nicht durchsetzen. Mit 16,5 Prozent der Stimmen erhielt Daniel Fürst nach Eva Treu von der CSU und Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern die drittmeisten Stimmen. Damit hat er die Stichwahl um das Landratsamt knapp verpasst. "Ich kann mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein", sagt Fürst in einer ersten Reaktion. Es sei ein schönes Ergebnis für die Sozialdemokratie. Der 39-Jährige hätte sich allerdings eine progressivere Person für das Landratsamt gewünscht, teilte er mit.

Es war wie kleines Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Daniel Fürst und Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern. Eisenkolb konnte das Rennen letztlich mit 1,4 Prozentpunkten Vorsprung gewinnen und erreichte 17,9 Prozent. Den Elchinger Bürgermeister wählten insgesamt 9.000 Bürgerinnen und Bürger, Fürst erhielt dagegen mit 8.302 Stimmen 698 weniger. Eisenkolb wird in zwei Wochen gegen die CSU-Kandidatin Eva Treu zur Stichwahl antreten müssen, die mit 41,1 Prozent das mit Abstand beste Ergebnis erzielte.