Dankeschön an Pflegekräfte: Sie kämpfen im Landkreis Neu-Ulm "wie die Löwen"

Plus Die Belastung der Klinikbelegschaften ist wegen Corona extrem hoch. Manche Menschen bedanken sich für die aufopferungsvolle Arbeit auf ihre Weise. Helfer werden gesucht.

In diesen Wochen und Monaten der Pandemie geht es für viele um die Wurst, vor allem für die Corona-Infizierten in den Krankenhäusern, die mit der Krankheit ringen. Aber auch für die Menschen, die sie versorgen, gehe es um die Wurst, findet zumindest der Metzger Anton Weithmann aus Schießen, denn sie müssen Höchstleistungen bringen. Deshalb möchte er dem Personal der Kreiskliniken etwas zukommen lassen. Er ist nicht der einzige: Viele wollen vor allem dem Pflegepersonal etwas Gutes tun. Geschenke sind der Kreisspitalstiftung hochwillkommen, wobei sie vor allem einen ganz bestimmten Wunsch hat.