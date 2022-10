Landkreis Neu-Ulm

Das Bildungszentrum Roggenburg steht vor harten Zeiten

Plus Während der Pandemie hat die Einrichtung einiges einstecken müssen, doch jetzt sind die Zukunftsaussichten auch nicht gerade rosig. Was sich Pater Roman jetzt wünscht.

Von Ronald Hinzpeter

Das Bildungszentrum Roggenburg hat in der Corona-Zeit schwer gelitten. Sehr viele Veranstaltungen konnten nicht stattfinden, das Haus war bei Weitem nicht so sehr mit Leben erfüllt wie die Jahre zuvor. Und jetzt? Sieht es auch nicht unbedingt rosig aus, wie der Leiter Pater Roman Löschinger sagt. Sehr optimistisch ist er nicht gerade, denn die Menschen sind immer noch sehr zurückhaltend, vor allem, was die Übernachtungen betrifft.

