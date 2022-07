Das Millionen-Projekt Lessing-Gymnasium nimmt eine wichtige Hürde

Lokal In der Debatte um die Pläne für das teure Schulprojekt wollten Grüne und Freie Wähler noch nicht so schnell zu einer Entscheidung kommen. Damit konnten sie sich aber nicht durchsetzen.

Es ist zwar schon viel über den Neubau des Lessing-Gymnasiums geredet worden, aber offenbar noch nicht genug. Das zumindest meinen die Freien Wähler und die Grünen im Kreistag. Sie wollen dem Thema noch einmal eine große Debatte widmen. Doch daraus wird nichts, denn eine wichtige Entscheidung für das Projekt ist jetzt in deutlich kleinerem Kreis gefallen, im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport. Der entschied sich am Freitag mit knapper Mehrheit, den Architektenwettbewerb jetzt auf den Weg zu bringen. Womit sich eine erneute Grundsatzdebatte erübrigt hat. Eine solche wollten Grüne und Freie Wähler erzwingen, denn sie meinen, angesichts der hohen Kosten müssten etliche Dinge noch mal und genauer besprochen werden.