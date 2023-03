Landkreis Neu-Ulm

vor 32 Min.

Das schmerzliche Ende der Schmerztagesklinik

Die Schmerztagesklinik, die zuerst in Illertissen, dann in Neu-Ulm untergebracht war, ist Geschichte. Sie wurde dieser Tage abgewickelt.

Plus Die Einrichtung für chronische Schmerz-Patienten wurde abgewickelt. Doch so ganz sang- und klanglos will Leiter Gerhard Hege-Scheuing das Ende nicht hinnehmen.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Das Ende ist bitter, vor allem für die betroffenen Patienten. "Viele schütteln die Köpfe, sie verstehen es nicht", sagt Dr. Gerhard Hege-Scheuing. Er ist oder besser war der Chef der Schmerztagesklinik, die zuletzt ihren Platz in der Donauklinik hatte. Diese eigentlich erfolgreiche Einrichtung haben die Kreisspitalstiftung und der zuständige Gesundheitsausschuss des Kreistages im Dezember vergangenen Jahres sang- und klanglos beerdigt. In diesen Tagen wurde die Einrichtung abgewickelt. Was die Gründe betrifft, gibt sich die Kreisspitalstiftung äußerst schmallippig.

