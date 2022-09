Landkreis Neu-Ulm

Das sind die besten Restaurants rund um Neu-Ulm

Wo isst man rund um Neu-Ulm am besten? Der Restaurantführer will Antworten liefern. Insgesamt 23 Restaurants wurden erstmals getestet.

Lokal Alle Jahre wieder testet der Ulmer KSM-Verlag Restaurants der Region. 130 sind es in der Ausgabe 2023 - wir haben die Ergebnisse für den Kreis Neu-Ulm unter die Lupe genommen.

Von Oliver Helmstädter

Das beste Restaurant der Region ist Seestern im Lago in der Friedrichsau in Ulm. Kein Wunder, denn Küchenchef Klaus Buderath hat Verstärkung bekommen: Benedikt Wittek war bis vor Kurzem noch im Ulmer Restaurant Siedepunkt engagiert. Damit arbeiten die Nummer 1 und die Nummer 3 der vergangenen Ausgaben nun in einer Küche. Und auch der "Aufsteiger des Jahres" kommt aus Ulm - das Beef Atelier in der Turmgasse, sei ein "exzellentes neues Steakhaus". Das hat sich im Kreis Neu-Ulm getan.

