Das sind die Rekordinvestitionen in die Schiene der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm

Die Stadtwerke investieren rund zehn Millionen für die Instandhaltung von Gleisanlagen - auch für die Grunderneuerung der Bahnstrecke Senden-Weißenhorn.

Die zehn Millionen Euro der Stadtwerke werden zwischen Ende Mai und Mitte Oktober dieses Jahres vor allem für die Grunderneuerung und den Umbau der Linie 1 und die Grunderneuerung der Bahnstrecke Senden-Weißenhorn eingesetzt.

Maßnahmen und Arbeiten auf der Bahnstrecke Senden-Weißenhorn

Bei der Reaktivierung der Strecke wurden im Jahr 2013 nur die Leit- und Sicherungstechnik, die Bahnübergänge und die Stationen erneuert. Da die Strecke inzwischen stark gut genutzt wird, werden nach Angaben der SWU in der Zeit vom 4. September bis 8. Oktober Schienen und Schwellen ersetzt. Diese wurden seinerzeit bei der Reaktivierung nur im Bereich des Bahnhofs Weißenhorn ausgetauscht. Auf der restlichen Strecke sind bislang noch Schienen verbaut, welche teilweise bereits 115 Jahre alt sind.

Für den Austausch werden mittels eines Gleisbauzuges 13.000 Schwellen und 14.000 Meter Schienen ersetzt. Außerdem werden rund 10.000 Meter Kabel um verlegt. Die Stadtwerke danken dem Freistaat Bayern, der die Maßnahme mit 3,7 Millionen Euro fördert.

Das geschieht auf der Linie 1 in Ulm

Der erste Bauabschnitt im Jahr 2023 betrifft den Bereich zwischen Söflinger Straße und Magirusstraße. Baubeginn ist bereits am 27. Mai. Im zweiten Bauabschnitt wird ein Gleisbogen im Bereich Hoher Steg/Thalfinger Uferstraße getauscht, diese Arbeiten werden in den Pfingstferien durchgeführt. Gleichzeitig wird die Lichtsignalanlage durch die Stadt Ulm angepasst. In den Sommerferien werden im dritten Bauabschnitt die Gleise und eine Weiche zwischen Stadionstraße und Wichernstraße erneuert. Überdies wird die Haltestelle Staufenring auf 40 Meter verlängert.

Baubeginn und Auswirkungen der aktuell anstehenden Maßnahme an der Söflinger Straße (Linie 1):

Ab dem Samstag, 27. Mai, beginnt die SWU mit der Einrichtung der Baustelle Söflinger Straße/Magirusstraße. Dort ersetzen die Stadtwerke entlang der Straßenbahnlinie 1 sowohl drei Weichen als auch 1.000 Meter Gleis und passen die Oberleitungsanlage an. Weiterhin wird die Haltestelle Magirusstraße vergrößert, mit neuer Ausstattung versehen und barrierefrei ausgebaut. Zudem werden Kanäle von den Entsorgungsbetrieben (Ebu) saniert und neu eingebaut. Die Baumaßnahmen werden bis einschließlich 1. September 2023 andauern.

Einschränkungen im Straßenverkehr notwendig

Um die Bauarbeiten durchführen zu können, ist die Vollsperrung der Söflinger Straße zwischen Moltkestraße und Königstraße unumgänglich. Die Zufahrt für Anlieger ist allerdings weiterhin erlaubt. Fußgänger können die Söflinger Straße ebenfalls nutzen. Der Radverkehr hingegen ist nicht möglich, allerdings können Radfahrer (schiebend) die Kreuzung Magirusstraße durch das Baufeld queren. Um die Abholung von Müll durch die Entsorgungsbetriebe Ulm zu erleichtern, werden Müllsammelplätze eingerichtet.

Die Sedanstraße wird stadteinwärts zwischen Königstraße und Moltkestraße zur Einbahnstraße. Die Stadtwerke empfehlen allen Autofahrerinnen und Autofahrern den Bereich möglichst über Einsteinstraße und Egginger Weg zu umfahren. Alle Einfahrten werden grundsätzlich für Anwohnerinnen, Anwohner und Lieferverkehr anfahrbar sein. Sollten kleinere temporäre Sperrungen erforderlich sein, werden die Stadtwerke rechtzeitig direkt auf die betroffenen Anlieger zukommen.

Auswirkungen auch auf den ÖPNV in Ulm

In den Pfingst- und Sommerferien fährt auf der gesamten Straßenbahnlinie 1 Schienenersatzverkehr (SEV). Während der Schulzeit wird zwischen Theodor-Heuss-Platz und Endhaltestelle Söflingen (Umstieg am Theodor-Heuss-Platz) ebenfalls ein SEV eingerichtet. Die Haltestelle Magirusstraße entfällt während der gesamten Bauzeit vollständig. Die Haltestellen Sonnenstraße und Königstraße werden von den Bussen der Linie 1 nur stadteinwärts angefahren. Außerdem wird es für Busse der Linie 1 zusätzliche Haltestellen in der Einstein-/Magirusstraße und in der Ottiliengasse Richtung Endhaltestelle Söflingen geben. Die Haltestelle Sedanstraße wird Richtung Norden stadteinwärts verlegt und dann vom SEV der Linie 1 und der Linie 8 bedient. Zudem werden die Linien 11 und N1 zwischen Franz-Wiedemeier-Straße und Theodor-Heuss-Platz umgeleitet. Die Linien- und Haltestellenfahrpläne für die Pfingstferien stehen bereits online auf der Internetseite der SWU zur Verfügung und werden dort jeweils einige Tage vor Wechsel der Bauphasen angepasst. Auch in den digitalen Auskunftssystemen sind die Fahrplandaten eingearbeitet. (AZ)