Das sind die Zuschüsse der Landesstiftung Bayern für Projekte in der Region Neu-Ulm

Es sind keine riesigen Summen, doch die vier Antragsteller im Stimmkreis Neu-Ulm dürften sich dennoch über die Überweisungen freuen.

Die Bayerische Landesstiftung engagiert sich mit mehr als 7000 Euro für gleich vier Fördervorhaben verschiedener Antragsteller im Stimmkreis Neu-Ulm.

Konkret geht es um die Instandsetzung der Steinmeyer-Orgel in der Katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul Oberelchingen (Gemeinde Elchingen), um die von der Katholischen Kirchenstiftung St. Michael beantragte Fassadensanierung an der Votivkapelle Mariä Linden in Bubenhausen (Weißenhorn) sowie um notwendige Renovierungsarbeiten bei zwei nicht genannten Anwesen in Neu-Ulm, in der Weißenhorner Straße und in der Reuttierstraße.

Die Landtagsabgeordnete Beate Merk betont hierzu in einer Mitteilung: „Wir wollen auch in Zukunft erhalten, was unsere Gemeinden und Stadtbilder prägt. Deshalb ist die Bayerische Landesstiftung eine wichtige Ergänzung für die Finanzierung sinnvoller Renovierungsmaßnahmen.“ (AZ)