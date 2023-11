Der Arbeitsmarkt im Kreis Neu-Ulm ist stabil

Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth, mit dem Kreis Neu-Ulm, bleibt auf dem Niveau vom Oktober. Diese Fertigkeiten sind gefragt.

Im November waren im Kreis Neu-Ulm 2.604 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat waren das 55 Personen oder 2,1 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote bleibt mit 2,5 Prozent auf dem Niveau des Vormonats, ist aber um 0,2 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.

Der Arbeitsmarkt in der Region ist damit trotz aller Herausforderungen robust. Die Betriebe haben weiterhin einen hohen Bedarf an Fach- und Arbeitskräften. "Allerdings verschieben sich schon seit einigen Jahren durch den Strukturwandel die Bedarfe in den Wirtschaftsbereichen und die Anforderungen in den Berufen ändern sich", sagt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. Aufgrund der bisher milden Witterung seien noch keine Arbeitslosmeldungen von den Außenberufen zu verzeichnen.

Im November haben sich im Kreis 884 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 388 aus einer Beschäftigung und 167 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 938 die Arbeitslosigkeit beenden, 271 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 227 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Von den Arbeitgebern wurden im November 306 neue Arbeitsstellen gelistet, eine mehr als im Oktober. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 1.238 freie Arbeitsplätze gemeldet. Von den gemeldeten offenen Stellen waren rund 62 Prozent auf Facharbeiterniveau, 20 Prozent für Spezialisten/Experten und 18 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben.

Hier wird im Kreis Neu-Ulm Personal gesucht

Das sind die Top-Ten-Bereiche, in denen Personal gesucht wird : Verkauf, Post- und Zustelldienste, Lager, Berufskraftfahrer (Güterverkehr / LKW), Kraftfahrzeugtechnik, Gastronomieservice, Metallbau, Büro- und Sekretariat, Maschinenbau- und Betriebstechnik und im Vertrieb.

Die Lage in Ulm

Im Stadtgebiet Ulm waren 3.075 Menschen auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit nahm die Arbeitslosigkeit um 58 Personen oder um 1,9 Prozent zu. Die Arbeitslosenquote legte um 0,1 Punkte zu und lag bei 4,2 Prozent. Vor einem Jahr betrug die Quote bei 3,6 Prozent. Unter den neun Stadtkreisen im Land ist das die geringste Arbeitslosenquote.

So sieht es im Unterallgäu aus

Im November waren im Unterallgäu 1935 Menschen arbeitslos gemeldet – 41 Personen (-2,1 Prozent) weniger als im Vormonat und 331 Personen (20,6 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,2 Prozent – um 0,1 Punkt niedriger als im Vormonat und um 0,3 Punkte höher als im November des vergangenen Jahres. (AZ)