Der Fachkräftemangel kommt die Kreiskliniken teuer zu stehen

Plus Weil Pflegekräfte fehlen, muss die Kreisspitalstiftung deutlich teurere Leiharbeitskräfte anstellen. Auch die Altenpflege in Illertissen leidet.

Die Kreisspitalstiftung Weißenhorn sucht händeringend Pflegekräfte. Sowohl in den Krankenhäusern in Neu-Ulm und Weißenhorn als auch im Gesundheitszentrum Illertissen schlägt der Fachkräftemangel durch. Das hat auch spürbare finanzielle Folgen für den Landkreis, denn vor allem im Pflegedienst müssen verstärkt Leiharbeitskräfte beschäftigt werden, die erheblich teurer sind als die festangestellten Beschäftigten.

Wie Stiftungsdirektor Marc Engelhard im Krankenhausausschuss berichtete, können aufgrund des bundesweiten Pflegenotstands immer noch nicht alle offenen Stellen im Pflegedienst besetzt werden. Es sei derzeit nicht möglich, diese Lücke zu schließen. Im Gegenteil, es sei in den nächsten Monaten mit einer Verschärfung der Lage zu rechnen. Altersbedingt würden mittelfristig viele Pflegekräfte in den Ruhestand gehen. Dieser Rückgang könne nicht vollständig durch Neueinstellungen kompensiert werden. Corona habe die prekäre Situation verschärft.