Der Geier von Rennertshofen macht bald den Abflug

Ende Juli ließ sich ein Gänsegeier im Landkreis Neu-Ulm nieder. Das sorgte selbst bei Experten für Aufsehen. Mittlerweile wurde er aufgepäppelt – und bekommt ein neues Zuhause.

Sein Anblick war jämmerlich: Völlig abgemagert und träge saß im Sommer ein Gänsegeier auf einem Feld bei Rennertshofen. Zuvor war er auch schon am Plessenteich gesichtet worden. Die vergangenen Monate lebte er in der Vogelauffangstation Regenstauf bei Regensburg. Dort war er in besten Händen, mittlerweile geht es ihm wieder gut. Ferdinand Baer, ehrenamtlicher Leiter der Einrichtung, sagt: "Wir hatten noch nie einen Geier hier. Das ist schon eine Besonderheit. Er war abgemagert, wog nur noch vier Kilogramm. Jetzt bringt er neun Kilogramm auf die Waage." Es geht ihm so gut, dass er nun wieder den Abflug machen kann - und das durchaus im Wortsinn.

Und plötzlich sitzt ein Gänsegeier auf dem Feld

Ein Blick zurück: Es ist ein schöner Sommertag im Juli, Landwirt Tobias Burghardt tuckert mit dem Traktor durch seine Felder. Plötzlich entdeckt er auf einer Wiese einen Riesenvogel. Seine Kenntnisse reichen aus, um zu erkennen, dass dies ein Geier ist. Der herbei gerufene Falkner Stefan Burkhart aus der Nähe von Krumbach bestätigt: "Das ist ein besonderes seltenes Exemplar, das ist ein Gänsegeier (Gypus fulvus)." Dass plötzlich ein solches Tier im Landkreis auftaucht, ist ungewöhnlich, denn diese Art von Großvögeln gilt seit 150 Jahren in der Region als ausgestorben.

Dass sich der Gänsegeier offenbar schon länger im Landkreis aufhält, wusste Leon Wischenbarth, Beisitzer im Vorstand der Neu-Ulmer Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV). Man habe einen Gänsegeier am Plessenteich gesichtet. Handelt es sich um denselben Vogel? "Aufgrund der Tatsache, dass Gänsegeier bei uns sehr selten sind, erscheint es wohl unmöglich, dass gleich zwei dieser Vögel in einem so kurzen Zeitraum zu sehen sind." Wischenbarth folgerte daraus, dass es sich wohl um das gleiche Tier handelt.

Alle drei Tage frisst der Gänsegier ein halbes Kaninchen

Es gab viele Fragen. Aber zunächst musste für den gefiederten Gast eine Bleibe gefunden werden. Zunächst kam er zu einem Falkner nach Niederraunau bei Krumbach. Von dort aus wurde er in den Raum Dillingen gebracht und landete schließlich in der Vogelauffangstation Regenstauf. Sie ist eine Art Asyl für verletztes Federvieh. Nach den Worten von Ferdinand Baer nimmt die Station rund 300 Greifvögel im Jahr auf. Ein Geier als Neuankömmling war dort aber völlig ungewöhnlich. Der Leiter freut sich an dem seltenen Exemplar, weil es durch gute und konsequente Fütterung an Gewicht deutlich zugelegt hat. Alle drei Tage bekommt der Geier, eigentlich ein Aasfresser, Futter: ein halbes Kaninchen oder Fleischstücke, die die Auffangstation bei einer speziellen Firma einkauft.

Aber das Tier hat nicht nur an Gewicht zugenommen, es hat auch sein schönes dunkelbraun schattiertes Gefieder wieder. "Er hat die Mauser hinter sich", erklärt Baer. In Regenstauf war er reichlich gerupft angekommen. In dieser Pracht ist der Geier ein begehrtes Objekt. Auf dem Schwarzmarkt werden dafür bis zu 10.000 Euro hingeblättert. Die Zeit der Gefangenschaft geht jedoch langsam vorbei, bald winkt dem gewaltigen Vogel wieder die Freiheit. "Wir sind auf einem guten Weg", freut sich Baes. Jetzt muss der Geier wieder in freier Wildbahn das Fliegen lernen. "Dafür haben wir hier in unserer Auffangstation keinen Platz."

Der Gänsegeier nimmt Abschied aus Deutschland

Deshalb muss der Vogel sozusagen Abschied aus Deutschland nehmen. Baer erklärt wie es weitergeht: In der Nähe der österreichischen Metropole Wien liegt der Haringsee, "dort hat man ein sehr großes Gehege." Die Fachleute vor Ort werden den Geier beobachten, inwieweit er flugtüchtig ist. Erst wenn Gewissheit darüber besteht, dass er sich wieder normal in die Lüfte erheben kann und dort seine Runden dreht, kann man ihn in die Freiheit entlassen.

Bis es so weit ist, dass sich die bayerische Auffangstation von ihrem Findling trennen muss, wird es noch eine Weile dauern. Die Verzögerung liegt laut Baer an den bürokratischen Feinheiten. Denn man könne nicht so ohne Weiteres ein so seltenes Tier von Deutschland über die Grenze nach Österreich bringen. Da müssen veterinärärztliche Papiere ausgestellt werden, "es gibt eben viel Papierkram." Ziel ist, den Geier auszuwildern. Ist er flugtüchtig, was genau beobachtet wird, kommt er in den Alpenraum und kann dort mit Artgenossen Kontakt aufnehmen." Dann überquert er ganz einfach so und ohne Bürokratie die Ländergrenze im Flug. Es kommt immer wieder vor, dass Gänsegeier, die rund 40 Jahre alt werden und in Nordafrika und Südeuropa vorkommen, die Alpen überwinden und nach Bayern und Baden-Württemberg fliegen. Woher dieses Tier allerdings stammt, ließ sich bisher nicht herausfinden. Der Verdacht, dass es möglicherweise aus einer illegalen Zucht kommt, ließ sich bisher allerdings nicht belegen.