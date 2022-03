Landkreis Neu-Ulm

vor 32 Min.

Der Krieg schüttet im Kreistag Neu-Ulm die politischen Gräben zu

Plus Finanziell steht der Landkreis Neu-Ulm nicht sonderlich gut da. Doch angesichts der Weltlage stehen sämtliche Parteien und Gruppierungen im Kreistag zusammen.

Von Ronald Hinzpeter

Der Ukraine-Krieg schweißt die Menschen zusammen und lässt politische Unstimmigkeiten verblassen. Das gilt auch für den Neu-Ulmer Kreistag, in dem die Freien Wähler normalerweise in einer Art Dauer-Opposition zum Landrat stehen. Deshalb hätten sie eigentlich auch diesmal den Landkreishaushalt abgelehnt, das sagte ihr Sprecher Kurt Baiker ganz klar. Doch angesichts des Krieges in Europa fegte er die Bedenken beiseite. Dabei gab es diesmal durchaus Grund zu kritischen Anmerkungen.

