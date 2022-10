Landkreis Neu-Ulm

vor 18 Min.

Dickere Spinnweben fliegen umher: Das steckt hinter dem Naturphänomen

Plus Wer am Wochenende in der Region unterwegs war, dem ist es womöglich aufgefallen: Dickere Spinnweben fliegen durch die Luft. Ein Neu-Ulmer Biologe erklärt das Phänomen.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Es war nicht nur ein schöner sonniger Sonntag, der am Wochenende die Menschen noch einmal aufs Fahrrad oder an die frische Luft für einen Spaziergang lockte. Auch an diesem Montag machte der "Goldene Oktober" seinem Namen alle Ehre. Doch wer in Teilen des Landkreises unterwegs war, musste dabei eine vielleicht auch etwas eklige Bekanntschaft machen: Weiße, mitunter dickere Fäden kreuzten die Wege, flogen umher und blieben an einem haften. Waren das nur einfache Spinnweben oder steckt ein anderes Naturphänomen dahinter? Ein Neu-Ulmer Biologe klärt auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen