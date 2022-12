Die Bayernpartei gründet in Neu-Ulm einen Kreisverband

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es wieder einen Kreisverband der Bayernpartei. Was der Vorsitzende an CSU und Freien Wählern kritisiert.

Nach mehr als 20 Jahren ist kürzlich der Kreisverband Neu-Ulm der Bayernpartei neu gegründet worden. Zum Vorsitzenden wurde Josef Kreitmair aus Pfuhl, als stellvertretende Vorsitzende Valentina Schwarz aus Ludwigsfeld gewählt.

In einer Pressemitteilung erklärte Kreitmair: "Alte Menschen wühlen in Mülleimern und um die Jüngsten kümmert sich niemand. Das ,Deutschland' der Berliner Republik steht für strukturelles Versagen. Die Zukunft unseres bayerischen Heimatlandes und unserer Kinder zu sichern, liegt uns am Herzen."

Neu-Ulmer Kreisvorsitzender der Bayernpartei kritisiert die CSU

Zur Maskenaffäre sagte der Kreisvorsitzende: "Es ist schon auffällig, dass wir in Bayern mit Sauter, Nüßlein, Mayer und der Tandler-Emix-Geschichte Sachen hatten, die in so geballter Form woanders bisher nicht aufgetaucht sind." Die CSU-FW-Staatsregierung setze die eigene Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung der Korruption in der öffentlichen Verwaltung nicht konsequent um. "Ob hier nach dem Grundsatz 'Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus' vorgegangen wird, können wir nicht sagen. Fest steht: Die CSU hatte zu lange zu viel zu sagen im Freistaat, es ist Zeit für Veränderung." (AZ)