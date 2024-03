Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Die Eis-Saison beginnt: Sorten-Trends, Kugel-Preise und neue Standorte

Aus dem Eisbus seines Onkels Mario Scavone verkauft Luigi Ricchiuti dieser Tage schon Eis in Pfaffenhofen. Am dortigen Kirchplatz wird er ein Eiscafé eröffnen.

Plus Bis zu 20 Grad sollen es am Karsamstag werden. Das weckt Gelüste nach einem Eis. Was die Kugel kostet, welche neuen Sorten es gibt und wo neue Eisdielen eröffnen.

Von Yannik Delvendahl, Yannik Delvendahl, Michael Kroha

Die Sonne scheint, der Himmel ist blau: Es ist endlich wieder das perfekte Wetter, um Eisessen zu gehen. Doch was kostet die Kugel dieses Jahr? Welche neue Sorten gibt es, was liegt im Trend? Und wo haben neue Eisdielen eröffnet? Wir haben uns bei Betreibern im Kreis Neu-Ulm und der näheren Umgebung umgehört.

Mit einem Eisbus war Luigi Ricchiuti die vergangenen Tage schon in Pfaffenhofen präsent. An diesem Montag war der 26-Jährige wieder da. Und bald wird er quasi gar nicht mehr wegfahren. Denn, am Kirchplatz eröffnet er ein neues Eiscafé. Der Name dafür ist noch offen, auch ein Datum gibt es noch nicht. Aktuell laufen Renovierungen, sagt er. Zwar wolle er so früh wie möglich starten, aber auch nichts überstürzen. Schließlich soll es für die nächsten 20 Jahre halten, und dieses dürfte für ihn ein besonderes werden: Im September erwarten er und seine Verlobte ihr erstes Kind. Derzeit wohnen sie in Ulm. Er kann sich gut vorstellen, mit der jungen Familie in eine größere Wohnung nach Pfaffenhofen zu ziehen. "Es ist schön dort", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

