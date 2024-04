Landkreis Neu-Ulm

Kirchengemeinden im Kreis Neu-Ulm stellen die Weichen für die Zukunft

Plus Dekanatssynode des Dekanats Neu-Ulm startet „Kirche in der Region 2033“ , weil immer mehr Menschen aus der Kirche austreten.

Von Dagmar Hub

Es ist ein Aufbruch, der mit traurigen Emotionen und mit Abschied verbunden ist, den eigentlich keiner will, und an dem dennoch kein Weg vorbeiführt: Die Dekanatssynode des Dekanats Neu-Ulm beschloss mit zwei Gegenstimmen, die erste Phase für den Prozess „Kirche in der Region 2033“ zu starten. Die Gebäude der evangelischen Kirche im Dekanat kommen auf den Prüfstand. Am Ende werden größere Seelsorgeeinheiten stehen.

Etwa zehn Prozent ihrer Mitglieder hat die evangelische Kirche im Dekanat Neu-Ulm in den vergangenen 15 Jahren verloren und steht damit bayernweit noch ziemlich gut da, so Dekan Jürgen Pommer. Die 26 evangelischen Kirchengemeinden im Dekanat, das die Kreise Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen umfasst, haben rund 50.000 Mitglieder.

