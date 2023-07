Landkreis Neu-Ulm

Nur noch 14,2 Millionen Euro Verlust: Wie geht es weiter mit den Klinken?

Plus Nachdem die Krankenhausverwaltung zum Einsparen verdonnert wurde, sieht es tatsächlich ein wenig besser aus. Allerdings gilt das nicht für alle Standorte.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Der Ärger über die teuren Landkreis-Kliniken war wieder mal groß: Satte 16,2 Millionen Euro sollte in diesem Jahr das Defizit betragen. So stand es im Wirtschaftsplan 2023, den der Kreistag im März absegnen sollte. Er tat es nicht, sondern forderte die Kreisspitalstiftung auf, das Minus um mindestens zehn Prozent zu drücken. Jetzt kam der Plan wieder auf den Tisch - und siehe da, der angepeilte Fehlbetrag fällt mit 14,2 Millionen deutlich niedriger aus als im Winter. Allerdings gab es dabei auch zwei "Sondereffekte".

Zumindest die Einnahmen in der Weißenhorner Klinik gehen nach oben

Die Vorgabe der Kreispolitiker und Kreispolitikerinnen war einfach. Sie lautete: Einnahmen rauf, Kosten runter. Nach den Zahlen, die Stiftungsdirektor Marc Engelhard am Freitag im Kreis-Ausschuss für Gesundheit und Krankenhauswesen präsentierte, klappt das zumindest auf der Einnahmenseite. Weil mittlerweile etwas mehr Pflegekräfte zur Verfügung stehen, können in Weißenhorn die Betten besser ausgelastet werden. Das bringt höhere Einnahmen. Ursprünglich war in der Fuggerstadt mit einem Jahresdefizit von knapp fünf Millionen Euro kalkuliert worden, nach den neuesten Zahlen werden es wohl gut 2,8 Millionen. In der Neu-Ulmer Donauklinik gelingt so etwas nicht, dort sind nach den Worten von Engelhard die Operationskapazitäten begrenzt, was die Einnahmen deckelt. Man bekomme das Haus noch nicht besser wirtschaftlich strukturiert, sagte er. Deshalb wird die Donauklinik heuer wohl ein Minus von 7,3 Millionen einfahren. Vergangenes Jahr waren es etwa fünf Millionen. In Illertissen hat sich trotz neuer Planungen nichts Wesentliches getan, es bleibt bei einem erwarteten Minus von fast vier Millionen Euro.

