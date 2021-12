Landkreis Neu-Ulm

Die Kliniken im Landkreis Neu-Ulm sollen mit WLAN ausgestattet werden

Plus Die Kreisspitalstiftung will Patientinnen und Patienten in den Kliniken im Landkreis Neu-Ulm einen zusätzlichen Service bieten. Der Zeitpunkt ist noch unklar.

Von Michael Ruddigkeit

Viele Patientinnen und Patienten würden gerne kostenlos im Internet surfen, vor allem, wenn sie längere Zeit im Krankenhaus sind. Manche Kliniken stellen WLAN durchgehend zur Verfügung, beispielsweise das Universitätsklinikum Ulm. In anderen Einrichtungen ist der Zugang beschränkt, etwa am Universitätsklinikum Augsburg. Dort gibt es vier Hotspots, an denen man maximal zwei Stunden pro Tag kostenfrei surfen kann. Und wie sieht es in den Kliniken im Landkreis Neu-Ulm aus?

