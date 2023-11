Landkreis Neu-Ulm

Banges Warten auf den "großen Knall": Die Krise ist in der Region angekommen

Über der Wirtschaft in der Region braut sich etwas zusammen.

Plus Den Unternehmen in der Region geht es so schlecht wie lange nicht. Die Auswirkungen sind offenbar noch nicht zu spüren. Doch dass sie kommen, gilt als sicher.

Von Oliver Helmstädter

Gerd Stiefel strahlt eigentlich Optimismus aus. Doch in Anbetracht der jüngsten Konjunkturumfrage fällt dem Regionalvorsitzenden der Industrie- und Handelskammer die gute Laune schwer. "Die Zahlen zeigen, dass was ins Rutschen kommt." Noch sei der "große Knall" aber nicht bei der Politik angekommen.

Der Aufschrei in der Politik bleibe noch aus, weil jene Ziffern, auf die Landräte und Bürgermeisterinnen achten, noch stimmen. Die Arbeitslosigkeit ist noch niedrig und die Gewerbesteuern seien noch nicht eingebrochen. Bei letzterem sei es nur eine Frage der Zeit.

