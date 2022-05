Die Malteser übernehmen die Freiwilligenagentur im Landkreis

Der Malteser Hilfsdienst übernimmt "Hand in Hand" und koordiniert das ehrenamtliche Engagement im Landkreis Neu-Ulm. Was ganz oben auf der Agenda steht.

Ob in der Kultur, im sozialen Bereich, im Sport oder beim Klimaschutz: Die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, sind schier unendlich, weiß Ulrike Spieß von der Freiwilligenagentur "Hand in Hand". Seit 2010 verfügte der Landkreis Neu-Ulm über diese Einrichtung, die ehrenamtliche Leistungen von Elchingen bis Kellmünz koordiniert und vernetzt. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren wollen, mit den Projekten, Vereinen oder Institutionen zusammenzubringen, die zu den persönlichen Interessen, Fähigkeiten und jeweiligen Lebenssituationen passen. Nach zwölf Jahren haben sich die Verantwortlichen des Landkreises Neu-Ulm nun dazu entschieden, die Freiwilligenagentur an einen Träger zu vergeben.

Derzeit arbeitet der Malteser Hilfsdienst an einer Bestandsaufnahme

Als passender Partner wurde schließlich der Malteser Hilfsdienst gefunden. Bereits seit 1976 sind die Malteser mit unterschiedlichsten Diensten im Landkreis aktiv und so mit dem Thema Ehrenamt bestens vertraut. Ulrike Spieß, die zuvor im Landkreis als Seniorenberaterin tätig war und dort bereits mit zahlreichen Institutionen und auch Ehrenamtlichen zusammengearbeitet hat, leitet seit einigen Wochen die Agentur: "Derzeit sind wir mit der Bestandsaufnahme darüber beschäftigt, welche Menschen sich engagieren wollen", sagt sie und ergänzt: "In den vergangenen beiden Jahren sind wegen der Corona-Maßnahmen viele Aktivitäten eingeschlafen."

Im Bild (von links): Diözesangeschäftsführer Alexander Pereira, Landrat Thorsten Freudenberger, Ulrike Spieß, Leiterin der Freiwilligenagentur, und Peter Dieling, Geschäftsbereichsleiter am Landratsamt, bei der offiziellen Übergabe. Foto: Melanie Magazin

Schwerpunktmäßig werden in der nächsten Zeit die Themen Integration, Nachhaltigkeit, aber auch die durch Corona gebeutelte Kultur ganz oben auf der Agenda stehen. Zudem sollen die zahlreichen bewährten und erfolgreichen Projekte wie die Lesepaten oder die ehrenamtliche Wohnraumberatung weiter verfolgt werden. Mitglieder, die in Vereinen Verantwortung tragen, finden in der Freiwilligenagentur durch Schulungen und Fortbildungen über rechtliche und organisatorische Fragen Unterstützung. Freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich zwar engagieren wollen, aber noch nicht wissen, in welcher Form, können sich von Ulrike Spieß und ihrem Team beraten lassen.

Die Freiwilligenagentur ist im gesamten Landkreis Neu-Ulm aktiv

Auch wenn die Geschäftsstelle in der Neu-Ulm Innenstadt nur noch wenige Meter von der Landkreisgrenze entfernt ist, stellt Spieß klar, dass sich die Freiwilligenagentur auch für den Süden zuständig fühlt. Deshalb wolle sie in den kommenden Wochen eine Tour durch alle Rathäuser der Region unternehmen, um die Strukturen zu erkunden und gegebenenfalls zu unterstützen.

„Hand in Hand“ ist deutschlandweit die erste Freiwilligenagentur unter Malteser-Flagge. „Das Ehrenamt ist seit jeher das Fundament unserer Arbeit als Malteser“, erklärt Diözesangeschäftsführer Alexander Pereira. „Dass wir jetzt über unseren Verband hinaus mit einer Freiwilligenagentur als Bindeglied zwischen lokalen Vereinen und engagierten Freiwilligen das Ehrenamt gezielt fördern und unterstützen können, macht uns stolz und wir freuen uns sehr auf diese neue Aufgabe.“

Interessierte finden ab sofort Informationen, Wissenswertes und aktuelle Angebote auf der neu gestalteten Website www.freiwilligenagenturNU.de. Telefonisch und persönlich ist die Freiwilligenagentur montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung erreichbar.