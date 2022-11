Tränen der Verzweiflung: Wie Menschen unter den hohen Energiekosten ächzen

Plus Von den Stadtwerken über die Verbraucherzentrale bis hin zur Kartei der Not: die Drähte unterschiedlichster Organisationen laufen wegen der galoppierenden Inflation heiß.

Die Preiserhöhungen wirken wie eine Lawine, kommen aber auf den ersten Blick freundlich daher. "Ihr neuer Preis", wie es etwa bei den Stadtwerken Ulm/ Neu-Ulm (SWU) heißt, treibt den Menschen dennoch zunehmend Tränen der Verzweiflung in die Augen. "Es trifft vor allem die Alleinerziehenden und die Rentner und Rentnerinnen", sagt Arnd Hansen, der Geschäftsführer der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Doch nicht nur.