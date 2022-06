Landkreis Neu-Ulm

18:30 Uhr

Abfall-Streit: Die Müllreform muss im Landkreis noch mal auf den Prüfstand

Plus Weil manche Kommunen weiter ihren Abfall in Eigenregie entsorgen wollen, wird das Kreiskonzept notgedrungen überarbeitet. Nicht jeder findet die Argumente stichhaltig.

Von Ronald Hinzpeter

Zur Feier von 50 Jahren Landkreis Neu-Ulm soll das "Miteinander" besonders großgeschrieben werden. So zumindest wünscht sich das Landrat Thorsten Freudenberger (CSU). Doch bei der Müllentsorgung sieht es ganz anders aus, da zeigt sich der Kreis gespalten: Eine Mehrheit der 17 Kommunen will, dass sich künftig der Kreis darum kümmert, dass der Dreck wegkommt. Doch die anderen wollen sich weiterhin selber um ihre Müllberge kümmern. Am Dienstag erteilte Senden mit knapper Stadtratsmehrheit einem gemeinsamen Entsorgungskonzept eine Abfuhr und reihte sich damit endgültig in die Front der Müllrebellen ein. Im Hintergrund hatte offenbar das Entsorgungsunternehmen Knittel Lobbyarbeit betrieben. Das von einem Fachbüro ausgearbeitete Konzept für eine Müllreform muss im Lichte der Ereignise noch einmal überarbeitet werden. Vielleicht lässt sich dadurch noch die eine oder andere Kommune umstimmen, das hofft zumindest Vize-Landrat Franz-Clemens Brechtel (CSU).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen