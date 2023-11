Die Prinzenpaare des Carneval Club Illertal: In Senden regiert die ganze Familie

Plus Jasmin und Christian bilden das Prinzenpaar des Carneval Club Illertal. Die beiden erzählen, was ihre Kinder mit ihrer Leidenschaft für die Fasnet zu tun haben.

Wie haben Sie sich kennengelernt?



Jasmin und Christian: Durch eine gemeinsame Freundin.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?



Jasmin und Christian: Unsere Tochter wollte unbedingt einmal Prinzessin sein. Und da die Suche nach einem Prinzen schwerer als gedacht war, haben wir beschlossen, diese Kampagne als Familie durchzuziehen. Somit haben wir eine sehr schöne Erinnerung an das Jahr 23/24. Auch unsere mittlere Tochter, die in der Juniorengarde aktiv ist, unterstützt uns richtig gut.