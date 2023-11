Das Prinzenpaar der Büttelzunft kennt sich schon ein Leben lang

Plus Julia I. und Christian II. haben Ideen für ganz Nersingen. Den Fokus legt das Prinzenpaar aber eindeutig auf die fünfte Jahreszeit.

Wie haben Sie sich kennengelernt?



Julia und Christian: Wir kennen uns schon ein Leben lang und sind seit 2016 verheiratet.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?



Julia und Christian: Unsere Tochter tanzt begeistert in der Kindergarde. Julia ist seit 2006 bei der Büttelzunft Nersingen. Erst als Schalmeienspielerin, heute noch Kassierein ider Schlameien und Kindergarde-Betreuerin.