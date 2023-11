Das Seejockel-Prinzenpaar kennt den Fasching ewig – und lernt noch Neues

Plus Die Pfuhler Seejockel wollen in der fünften Jahreszeit Brücken zwischen den Traditionen des Brauchtums bauen. Das Prinzenpaar hat noch eine Idee für den Alltag.

Wie haben Sie sich kennengelernt?



Ramona und Jörg: Wir haben uns vor vielen Jahren während der Fasnacht kennengelernt. Seit drei Jahren sind wir ein Paar. Ramona ist seit 23 Jahren bei der Narrenzunft Ulm bei den Holl-Hexa.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?



Ramona und Jörg: Entgegen der bisherigen Erfahrungen in der Fasnacht als Häs- und Maskenträger, ist es für uns nun eine ganz neue Facette das närrische Brauchtum Fasching kennenzulernen.