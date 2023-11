Ein Faschingsmuffel und eine Vollblut-Fasneterin bilden das Prinzenpaar

Plus Prinzenpaar der Greane Krapfa: Sie fand den Gedanken, Prinzessin zu sein, schon immer toll. Er musste eindringlich überredet werden. Nun freuen sich beide auf eine besondere Kampagne.

Wie haben Sie sich kennengelernt?



Nadine: Kennengelernt haben wir uns beim Reifenkauf in der Werkstatt, Thorsten war mein Verkaufsberater.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?



Nadine: Ich fand den Gedanken schon immer toll, mal Prinzessin zu sein. Thorsten musste eindringlich dazu überredet werden.