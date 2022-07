Landkreis Neu-Ulm

12:34 Uhr

Diese Ausstellung rückt den Landkreis Neu-Ulm in ein besonders schönes Licht

Im Museum für bildenden Kunst in Oberfahlheim sind bis zum 25. September zwei Ausstellungen anlässlich des Landkreisjubiläums zu sehen.

Lokal Zum 50. Geburtstag spendiert sich der Landkreis zwei Ausstellungen im Museum Oberfahlheim. Wer wissen will, warum der Landkreis fast nach Illertissen benannt wurde, bekommt hier Antwort.

Von Ronald Hinzpeter

Mit einer Doppelausstellung trägt das Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim seinen Teil zum 50. Geburtstag des Landkreises Neu-Ulm bei. Zu sehen sind vom Donnerstag an Fotografien, welche die Region in ein beinahe unwirklich schönes Licht rücken, sowie ein historischer Rückblick auf das Werden dieses Kreises, der um ein Haar nicht nach Neu-Ulm, sondern tatsächlich nach Illertissen benannt worden wäre, wenn da nicht München ein Machtwort gesprochen hätte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen