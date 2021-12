Landkreis Neu-Ulm

07:00 Uhr

Digitales Bürgerzentrum macht Behördengänge schneller

Plus Künftig sollen die Menschen Dienstleistungen der Verwaltungen digital abrufen können. Der Landkreis geht mit den Städten Neu-Ulm und Illertissen voran.

Von Ronald Hinzpeter

Der Vergleich wirkt auf den ersten Blick ein wenig despektierlich: Wer zum Fast-Food-Riesen McDonald's geht, kann sich sein Menü an einem mannshohen Bildschirm zusammenklicken. So ähnlich soll das künftig auch mit Dienstleistungen der Verwaltung vonstattengehen, hat Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) vor zwei Jahren verkündet. Da präsentierte er erstmals die Idee eines digitalen Bürgerzentrums, das der Landkreis zusammen mit den Städten Neu-Ulm und Illertissen schaffen will. Jetzt wird es langsam konkreter. Eine Arbeitsgruppe treibt das Projekt voran. Im Kreisausschuss wurde es jetzt vorgestellt und wohlwollend zur Kenntnis genommen. Allerdings gibt es noch gewisse Unklarheiten. Und was den Fast-Food-Vergleich angeht: Schnell geht es mit dem Vorhaben nicht. Erst wenn alles fertig ist, dürften viel Verwaltungsvorgänge zügiger vonstattengehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

