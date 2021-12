Driften im Schnee: Jetzt warnt die Polizei - und droht mit neuen Strafen

Driften sei nichts für Laien: Nach jüngsten Vorfällen unter anderem in Neu-Ulm droht jetzt die Polizei mit dem neuen, verschärften Bußgeldkatalog.

Das Phänomen des Driftens im Schnee ist nicht wirklich neu. Im vergangenen Jahr sorgte ein Vorfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Altenstadt für Aufsehen. Ein Einkaufswagen-Unterstand wurde demoliert. Auch der Parkplatz der Hochschule Neu-Ulm scheint bei gewissen Autofahrern beliebt zu sein. Vergangenen Freitag driftete ein 18-Jähriger erst und raste anschließend noch auf Polizisten zu. Unter anderem letzteres Ereignis nimmt die Polizei jetzt zum Anlass, um auf den neuen Bußgeldkatalog hinzuweisen. Auto-Posern drohen nun schärfere Bußgelder.

Denn ganz grundsätzlich sei das Driften auf öffentlichen Straßen nicht zulässig, so die Polizei. Schlicht und einfach deshalb, weil der "Laie" in der Regel nicht die Kontrolle über sein Fahrzeug behalten kann und so eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellt.

Je nach Einzelfall und entsprechenden Auswirkungen könne ein solches Fahrmanöver zu einem Bußgeld bis hin zur Einleitung eines Strafverfahrens führen. Mit dem neuen bundesweiten Bußgeldkatalog können jetzt noch schärfere Bußgelder erhoben werden.

Wer Anwohner durch unnützes Hin- und Herfahren belästigt, muss zahlen

Werden beispielsweise Anwohner oder andere Verkehrsteilnehmer durch unnützes Hin- und Herfahren innerorts belästigt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro gerechnet werden. Ein Bußgeld in gleicher Höhe droht, wer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gerät und dadurch einen Unfall verursacht.

Das Verursachen unnötigen Lärms beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs, beispielsweise bei einem sogenannten "Donut" (Driften auf trockener Fahrbahn), wird mittlerweile mit 80 Euro geahndet. Jeweils kommen noch Gebühren und Auslagen dazu.

Kommt es wegen rücksichtsloser oder grob verkehrswidriger Fahrmanöver zur Gefährdung von anderen Menschen oder bedeutenden Sachwerten, dann kann dies zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen eines Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs (nach Paragraph 315c Strafgesetzbuch) führen. Hier droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.

Was versteht man unter einem "Drift"?

Von einem "Drift" ist die Rede, wenn die Hinterachse eines Fahrzeugs zur Seite ausbricht und die Hinterreifen die Bodenhaftung verlieren. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um einen Fahrfehler, sondern um ein gewolltes und vor allem kontrolliertes Fahrmanöver, das vor allem aus Action-Filmen bekannt ist.

Denn so spielerisch und ungefährlich wie das in Kinofilmen aussieht, sei das "Driften" in der Praxis nicht, so die Polizei. Selbst professionelle Rally-Piloten würden solche Manöver nur auf abgesperrten Rennstrecken durchführen.

Interessierte können auf abgesperrten Arealen in Kursen oder bei Fahrsicherheitstrainings der Automobilverbände das Driften lernen. Im öffentlichen Straßenverkehr hätten solche Fahrmanöver aber nichts zu suchen. Auch Parkplätze zählen in der Regel zum öffentlichen Verkehrsgrund, insbesondere dann, wenn sie für andere zugänglich sind. (AZ)