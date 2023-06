Landkreis Neu-Ulm

Ein Landkreis-Gütesiegel "Made in Neu-Ulm" hat keine Chance

Plus CSU und Junge Union hatten sich ein regionales Herkunftssiegel gewünscht. Der Klimaschutzmanager hat nun aufgelistet, woran die Idee scheitert. Ein anderer Vorschlag hat dagegen voll eingeschlagen.

Von Ronald Hinzpeter

Das Allgäu ist deutschlandweit eine bekannte Marke, unter der sich vielerlei Produkte gut vermarkten lassen. Würde so etwas in naher Zukunft auch mit dem Landkreis Neu-Ulm funktionieren? Die Kreistagsfraktionen von CSU und die Junger Union hatten vergangenes Jahr den offiziellen Antrag gestellt, der Landkreis soll ein eigenes Regionallabel entwickeln, also eine Art Qualitätssiegel für alle Produkte zwischen Iller, Donau und Osterbach. Das wird es vorerst wohl nicht geben, denn der Ausschuss für Umwelt, Klima und Natur hat jetzt beschlossen, die Idee erst mal auf Eis zu legen. Dafür gibt es etliche Gründe.

Welchen Sinn soll ein solches Regionalsiegel überhaupt haben?

Klimaschutzmanager Matthias Rausch hatte sich der Angelegenheit angenommen und Überlegungen angestellt, unter welchen Voraussetzungen es möglich wäre, ein solches Siegel "Made im Landkreis Neu-Ulm" zu schaffen und welchen Sinn das Ganze überhaupt machen könnte. Nicht sehr viel, denn dafür müsste der Kreis etwas Besonderes zu bieten haben. Das klappt unter Berücksichtigung von Umwelt- und Naturschutz schon mal nicht sonderlich gut. Wie Rausch auflistet, beträgt der Anteil der ökologischen Landwirtschaft im Kreis gerade mal rund sieben Prozent. Im Allgäu seien es hingegen mehr als 30 Prozent. Außerdem zeige der Boden "die typischen Muster konventioneller landwirtschaftlicher Nutzung." Auch da sei das Allgäu besser aufgestellt. Zudem wurden hier mehr Flächen für Verkehr und Bebauung geopfert, als im bayerischen Durchschnitt - mit Umwelt- und Klimaschutz könnte der Kreis nicht punkten, meint Rausch.

