Ein Reich für SM-Fantasien: Zu Besuch in der etwas anderen Ferienwohnung

Von Michael Kroha - 18:00 Uhr

Sklavenstuhl, Liebesschaukel, Streckbank: eine Ferienwohnung für Sadomaso-Fans. Die Betreiber erklären ihre Szene und zeigen uns ihr Reich im Dachgeschoss.

Von außen sieht es aus wie ein normales Einfamilienhaus. Das ist es eigentlich auch. Im Flur stehen neben vielen Schuhen ein gelbes Sparschwein und ein Vogelhäuschen. Doch die Holztreppe hoch in den ersten Stock führt in eine andere Welt. Das Licht ist gedimmt, die Fenster sind komplett abgedunkelt. Holz und Leder dominieren. Es ist ein Eldorado für Sadomaso-Liebhaber auf 80 Quadratmetern. Die Räumlichkeiten lassen sich wie eine Ferienwohnung mieten. Ein derartiges Angebot gebe es im Raum Ulm und Neu-Ulm so kein zweites Mal, sagen die Betreiber.

In einem Zimmer zieren mehrere Peitschen die Wand hinter einem fast deckenhohen Holzkreuz. Von der Decke hängt eine Liebesschaukel, daneben sticht ein Thron hervor, der auch ein "Sklavenstuhl" sein kann. Ein anderer Raum ist zur Gefängniszelle umgebaut. "Manche schlafen sogar darin", sagen sie. Und überall können sich Mann oder Frau bei ihren "Spielchen" fesseln und knebeln lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .