Ein Tag am Amtsgericht Neu-Ulm: "Hinter jedem Schicksal steht ein Mensch"

Von Jonas Klimm - vor 17 Min.

Drogendelikte, Trunkenheit am Steuer, Schwarzfahren: Die Verfahren am Amtsgericht Neu-Ulm klingen wie Banalitäten und bergen doch tragische Schicksale.

Beginn eines Prozesstages am Amtsgericht Neu-Ulm. Es ist 9.45 Uhr, das erste Verfahren startet in Kürze. Alexander Kessler steht an seinem hölzernen Richtertisch und blickt in den noch leeren Saal 03. Vor ihm stapeln sich die Akten, es sind die Vorboten eines langen Sitzungstages. Mehrere Schicksale in enger, aufeinanderfolgender Taktung warten auf ihn. "Es sind Verfahren, die das tägliche Leben abbilden", sagt Kessler. Der Aufruf folgt – und die erste Angeklagte des Tages betritt den Saal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .