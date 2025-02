Wie hat Ihre Kommune gewählt? Die Ergebnisse im Landkreis Neu-Ulm

Unser Live-Ticker hält Sie mit aktuellen Nachrichten zur Bundestagswahl auf dem Laufenden.

Wo im Landkreis Neu-Ulm hat die CSU bei der Bundestagswahl 2025 am meisten Stimmen geholt? Wo liegen die Hochburgen der AfD und wo leben besonders viele Grünen-Wählerinnen und -Wähler? Wo kann die SPD punkten und wo in der Region erreichen FDP, BSW oder Freie Wähler ihre Anhängerinnen und Anhänger?

Zur Bundestagswahl 2025 berichten wir über die Ergebnisse in allen 299 Wahlkreisen in Deutschland, aber schauen uns auch die Ergebnisse in den Landkreisen, Städten und Gemeinden unserer Region ganz genau an. In mehr als 300 Ergebnisartikeln erfahren Sie, wie Ihr Heimatort abgestimmt hat.

Wie hat der Landkreis Neu-Ulm abgestimmt? Die Ergebnisse der Bundestagswahl

Sobald die Ergebnisse vorliegen, sehen Sie hier, wie der Landkreis Neu-Ulm abgestimmt hat. Bei der Erststimme ergibt sich hier folgende Verteilung:

Für die Sitzverteilung im Bundestag entscheidend ist hingegen die Zweitstimme. Und die ist im Landkreis Neu-Ulm folgendermaßen verteilt:

Sie können die Gemeinde-Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 zudem in unserer Live-Karte mitverfolgen. Sobald das Ergebnis Ihrer Heimatkommune vorliegt, färbt sich Ihr Heimatort in der Karte in der Farbe der Partei, die vor Ort die meisten Stimmen erhalten hat. Wenn Sie auf Ihre Kommune zeigen oder tippen, sehen Sie außerdem, wie viel Prozent der Wählerinnen und Wähler für die weiteren Parteien gestimmt haben.

Die genauen Ergebnisse der einzelnen Gemeinden finden Sie auch jeweils in einem eigenen Artikel. Hier finden Sie die Ergebnisse aller Gemeinden aus dem Landkreis Neu-Ulm.

Zu diesem Wahlkreis gehört der Landkreis Neu-Ulm bei der Bundestagswahl 2025

Insgesamt ist Deutschland für die Bundestagswahl in 299 Wahlkreise unterteilt. Da in diesen in etwa gleich viele Wahlberechtigte leben sollen, entsprechen die Wahlkreise nicht unbedingt den Landkreisen. Einzelne Landkreise werden daher auf verschiedene Wahlkreise aufgeteilt, andere in Wahlkreisen zusammengefasst. Die Gemeinden des Landkreises Neu-Ulm gehören bei der Bundestagswahl zum gleichnamigen Wahlkreis Neu-Ulm, gemeinsam mit den Gemeinden des Nachbarlandkreises Günzburg.

Durch Veränderungen der Bevölkerungszahlen kommt es zudem dazu, dass Wahlkreise neu eingeteilt werden. Zwar ist der Landkreis Neu-Ulm weiterhin, wie bereits bei der Bundestagswahl 2021, komplett Teil des gleichnamigen Wahlkreises, doch dieser wurde leicht angepasst. So gehörte 2021 noch Gemeinden aus dem Landkreis Unterallgäu zum Wahlkreis Neu-Ulm – diese sind jetzt Teil des neuen Wahlkreises Memmingen-Unterallgäu. Außerdem wurde die Nummerierung der Wahlkreise angepasst: Statt Wahlkreis 255 ist Neu-Ulm nun der Wahlkreis 254.

Die Ergebnisse in den Grafiken dieses Artikels aktualisieren sich fortlaufend mit dem Eingang neuer Wahlergebnisse.