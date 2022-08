Erste Fälle im Landkreis bekannt: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Lokal Die Liste der Maschen ist schon lang. Nun kommt eine neue Variante hinzu. Im Kreis Neu-Ulm hatten die Betrüger sogar schon mehrmals Erfolg. Die Polizei warnt und gibt Tipps.

Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, angebliche Wasserwerker: Die Liste der Maschen der Betrüger, um an Geld und Wertgegenstände zu kommen, ist lang. Seit wenigen Monaten gibt es eine neue Variante. Erste Fälle davon sind im Landkreis Neu-Ulm bereits aufgetreten. Beim überwiegenden Teil scheiterten die Betrüger, jedoch waren sie auch erfolgreich. Die Polizei geht von einem großen "Dunkelfeld" aus. Wie sich Menschen schützen können, erklärt ein Polizeisprecher.