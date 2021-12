Landkreis Neu-Ulm

Fachkräftemangel: Landkreis Neu-Ulm bekommt eine Pflegeschule

In der Krankenpflege fehlen zunehmend die Fachkräfte. Nun soll in Illertissen eine neue Ausbildungsstätte entstehen.

Plus Geklagt wird schon lange über den Kräftemangel in der Pflege. Die Kreisspitalstiftung greift nun zur Selbsthilfe und wird in Illertissen eine Schule aufbauen

Von Ronald Hinzpeter

Die Kreisspitalstiftung greift jetzt zur Selbsthilfe: Um dem chronischen Mangel an Pflegekräften endlich zu entgehen, wird nun eine eigene Schule aufgebaut, um den eigenen Nachwuchs heranzuziehen. Sie entsteht in Illertissen, aber es gibt noch einige Unklarheiten.

