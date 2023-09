Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Polizei: Fahrraddiebe schnappen immer öfter bei Elektrorädern zu

170 Fahrraddiebstähle hat die Polizei in diesem Jahr im Landkreis Neu-Ulm bislang registriert, darunter waren mehr als 30 Pedelecs. Vor allem Diebesbanden haben es auf hochwertige Räder abgesehen.

Plus Die Zahl der gestohlenen Pedelecs steigt, der Schaden beträgt Zigtausende Euro. Die Neu-Ulmer Polizei gibt Tipps, wie sich Eigentümer schützen können.

Von Michael Ruddigkeit

Ob Gelegenheitsdieb oder professionelle Banden: Fahrraddiebe haben es zunehmend auf hochwertige Räder abgesehen. "Die Zahl der gestohlenen Pedelecs steigt deutlich an, und damit auch der Schaden", berichtet Andrea Mann, die Fahrradsachbearbeiterin bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Um so wichtiger sei es, sein Fahrrad so gut wie möglich zu sichern. Und falls es trotzdem gestohlen wird, immer Anzeige zu erstatten. Denn manchmal geht den Ermittlern ein dicker Fisch ins Netz – und mit ihm taucht eine ganze Reihe gestohlener Räder wieder auf.

So hat sich die Zahl der Fahrraddiebstähle im Landkreis Neu-Ulm entwickelt

Andrea Mann ist bereits seit rund 25 Jahren Fahrradexpertin bei der Polizei, deshalb weiß sie, dass die Zahl der Diebstähle in Wellenbewegungen verläuft und es immer wieder Ausschläge nach oben oder unten gibt. Das zeigen auch die Zahlen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Demnach gab es im Jahr 2018 im Landkreis Neu-Ulm 350 Fahrraddiebstähle, im Jahr darauf 487. Danach ging die Zahl der Fälle wieder nach unten: 2020 waren es 378, ein Jahr später 332 und vergangenes Jahr 291. Im Jahr 2023 wurden bisher knapp 170 Taten angezeigt.

