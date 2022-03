Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Firmen aus der Region ächzen unter steigenden Energie- und Spritpreisen

Plus Der Ukraine-Krieg lässt die Preise für Energie und Benzin in die Höhe schnellen. Zahlreiche Firmen aus der Region stellt das vor immense Probleme.

Von Jonas Klimm

Der erste Blick am Morgen geht in Richtung Ukraine – und auf die Börse. Christina Lausmann von Brennstoffe Lausmann aus Weißenhorn erlebt mit ihrem Unternehmen kritische Zeiten. "Im Moment steigen die Preise für Heizöl extrem", sagt sie. Der Familienbetrieb liefert Wärme in Form von Heizöl an Haushalte in der Region. Ein Geschäft, das schon seit mehreren Jahren schwieriger geworden sei, so Lausmann. Denn zunehmend setzten Verbraucherinnen und Verbraucher auf Fernwärme, sofern sie in der Stadt leben, und auf Biogasversorgung in ländlicheren Strukturen. Der Krieg in der Ukraine befördert diese Entwicklung – Benzin- und Heizölpreise gehen durch die Decke.

